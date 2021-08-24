Представители и эксперты по инновационному развитию из Узбекистана 23 августа 2021 года посетили индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», в состав делегации вошли представители Министерства инновационного развития, Фонда финансирования науки и поддержки инноваций, а также ГУП «Яшнабадский инновационный технопарк».

В ходе визита были продемонстрированы возможности, открывающиеся инвесторам и резидентам парка «Великий камень», освещена история его создания и структура управления, а также представлена актуальная информация о его инфраструктуре, резидентах и направлениях их деятельности. Гости заинтересовались особенностями работы инновационного центра.

По итогам встречи достигнута договоренность о развитии сотрудничества в информационной сфере, а также участии в мероприятиях, представляющих интерес для обеих сторон. Руководство Яшнабадского инновационного технопарка выступило с предложением организовать совместную работу узбекского технопарка и индустриального парка «Великий камень» со стартап-проектами, а также с представителями европейского бизнеса в целях развития инновационной деятельности.