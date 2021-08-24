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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПРИСТУПАЮТ К ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМУ СОГЛАСОВАНИЮ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2025 ГОДА
12:37 24.08.2021
Беларусь и Россия приступают к выполнению процедур внутригосударственного согласования новой Программы военно-технического сотрудничества до 2025 года. Такая договоренность достигнута в ходе встречи председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с первым заместителем директора ФСВТС России Андреем Бойцовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в рамках встречи определены сроки проведения в 2021 году очередного заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
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