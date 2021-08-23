ООО «Стройинжиниринг», созданное с участием белорусской стороны, получило право на строительство «мегашколы» в Воронеже.

Как сообщает сайт Министерства архитектуры и cтроительства Беларуси, это будет одно из самых больших учебных заведений в России, рассчитанное на 2860 мест.

Компании предстоит построить здание с переменной этажностью в 2-4 этажа. «Пятно» застройки основного здания составит более 21 тыс. кв.м, его площадь достигнет почти 60 тыс. кв. м. В школе будет 110 классов, обучающихся в одну смену.

Объект уникальный в масштабах Российской Федерации. Проект предусматривает обособленные учебные блоки, создание безбарьерной среды, условий для развития творческого потенциала детей и занятий спортом.

Ранее ООО «Стройинжиниринг» выступило генеральным подрядчиком по возведению в Семилукском районе Воронежской области общеобразовательной школы на 520 мест. Объект сдан в эксплуатацию и реализован по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита ОАО «Банк развития Республики Беларусь».