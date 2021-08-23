Минский тракторный завод (МТЗ) заинтересован в поставках гидравлики Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ, входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, член владимирского отделения Союзмаш России). Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информации, в ходе рабочей поездки генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка на КЭМЗ достигнута договоренность о том, что первая партия поступит на МТЗ уже до конца 2021 года.

«Ковровский электромеханический завод имеет прекрасные традиции по производству гидравлических систем и современных многофункциональных обрабатывающих центров с цифровым программным управлением. Их всегда отличало высокое качество. Мы заинтересованы в приобретении данного оборудования для нашего предприятия», - отметил Виталий Вовк.