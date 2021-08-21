Договоренность о сотрудничестве между Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) и Центром поддержки экспорта Волгоградской области в части привлечения на биржевую площадку новых компаний достигнута по итогам визита в центральный офис БУТБ представителей администрации данного региона России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, планируется проведение совместных онлайн и офлайн-мероприятий с целью информирования субъектов хозяйствования Волгоградской области о возможностях торговли с предприятиями из Республики Беларусь и других стран через БУТБ.

«К сожалению, у многих наших предпринимателей сложился стереотип, что биржевые торги – это сложно, рискованно и затратно. Как правило, именно эти опасения препятствуют широкому использованию биржевых инструментов субъектами малого и среднего бизнеса. Поэтому волгоградским бизнесменам наверняка будет интересно узнать, что вход на белорусскую биржу бесплатный, а биржевой сбор взимается только по факту совершения сделки. То есть участники торгов платят за результат, а не за процесс. В этом плане белорусская площадка выгодно отличается от многих организаций, оказывающих B2B-услуги», – отметила директор Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова.

При этом она подчеркнула, что объединение усилий с БУТБ будет, несомненно, способствовать установлению новых бизнес-контактов и развитию торговых отношений между хозяйствующими субъектами двух стран.

В свою очередь заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило подтвердил заинтересованность в приходе на биржевую площадку представителей деловых кругов Волгоградской области и в том числе небольших производителей, для которых биржа может послужить основным каналом продвижения их продукции на внешние рынки.

«Разумеется, малый и средний бизнес интересен нам как категория участников биржевых торгов. Более того, мы хотели бы, чтобы доля таких компаний в товарообороте биржи постоянно росла. В рамках решения этой задачи в настоящее время прорабатывается возможность запуска пилотного проекта с одним из белорусских банков. Главная цель – привлечь на биржу индивидуальных предпринимателей и небольшие частные предприятия, предоставив им на выгодных условиях ряд финансовых инструментов, включая банковские гарантии, овердрафты и кредиты на пополнение оборотных средств. Надеемся, что наша инициатива найдет отклик у представителей бизнеса», – заявил Алексей Мацевило.