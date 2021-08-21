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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ICAO ПРИБЫЛИ В МИНСК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТА С САМОЛЕТОМ RYANAIR
15:29 23.08.2021
Представители ICAO прибыли в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair.
Как сообщает Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, они встретились с министром транспорта Алексеем Авраменко.
«23 августа 2021 года состоялось вступительное совещание руководителя и членов группы ICAOпо расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании «RyanAir» в Национальном аэропорту Минск с целью установления фактов», - говорится в сообщении.
Алексей Авраменко отметил, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента.
Ожидается, что отчет ICAO по ситуации с принудительной посадкой будет готов до ноября.
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