МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ICAO ПРИБЫЛИ В МИНСК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТА С САМОЛЕТОМ RYANAIR

15:29 23.08.2021 Представители ICAO прибыли в Минск для расследования инцидента с самолетом Ryanair. Как сообщает Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, они встретились с министром транспорта Алексеем Авраменко. «23 августа 2021 года состоялось вступительное совещание руководителя и членов группы ICAOпо расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании «RyanAir» в Национальном аэропорту Минск с целью установления фактов», - говорится в сообщении. Алексей Авраменко отметил, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. Ожидается, что отчет ICAO по ситуации с принудительной посадкой будет готов до ноября.