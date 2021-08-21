Белорусская делегация во главе с заместителем министра связи и информатизации Натальей Гордеенко участвует в работе 27-го Конгресса Всемирного почтового союза (ВПС), который проходит с 9 по 27 августа 2021 года в Абиджане (Кот-д’Ивуар0.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, белорусская делегация, которая присоединилась к работе конгресса с 23 августа, примет участие в пленарных заседаниях, в ходе которых пройдет тайное голосование выборов генерального директора/заместителя генерального директора Всемирного постового союза, а также подписание актов ВПС.

Во время конгресса страны-члены ВПС, как ожидается, примут новую Всемирную почтовую стратегию - дорожную карту для нового рабочего цикла, начинающегося в 2022 году.

Конгресс также примет решение о новых правилах и установит политику в области международного обмена почтовыми отправлениями.