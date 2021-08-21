В рамках военно-технического форума «Армия-2021», который 20 августа 2021 года открылся в подмосковной Кубинке, состоялась встреча председателя Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО «Кронштадт» Сергеем Богатиковым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, стороны проинформировали друг друга о возможностях предприятий в сфере создания БПЛА, обсудили перспективные проекты взаимодействия в данной сфере, а также отметили заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Подписано соглашение о сотрудничестве между организацией Госкомвоенпрома и АО «Кронштадт».

Компания «Кронштадт» разрабатывает беспилотники, которые смогут самостоятельно обходить системы ПВО. Дроны будут автоматически анализировать обстановку на поле боя и принимать необходимые решения. Российские беспилотники не уступают западным аналогам, в том числе китайским и израильским аппаратам. В настоящее время компания работает над созданием новейшей беспилотной системы «Молния», над тяжелым ударным беспилотником «Гром», а также ударными БАК «Орион» и «Сириус».