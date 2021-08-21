Электроэнергетическая корпорация «Чуанькай» намерена рассмотреть возможность инвестирования в ИП «Великий камень». Об этом заявил вице-президент корпорации «Чуанькай» во время посещения 20 августа 2021 года индустриальный парк.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», на переговорах «Чуанькай» с руководством «Великого камня» обсуждалась тема блокчейна. По итогам визита вице-президент отметил выгодное географическое расположение парка, привлекательную бизнес-среду и льготную политику парка, что позитивно влияет на привлечение инвестиций из Китая.

В ходе визита гости ознакомились с историей развития и инфраструктурой парка. Также делегаты посетили демонстрационный зал парка.