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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОДОБРЕНО ПРОДЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЗЛА СВЯЗИ В ВИЛЕЙКЕ


09:09 23.08.2021

Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола между правительствами Беларуси и России о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года. Соответствующий указ № 321 он подписал 20 августа, сообщает его пресс-служба.

Этим же указом также одобрен в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания Узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года.

Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.
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