Минский автомобильный завод 19 августа 2021 года впервые посетила компания Bemaco из Республики Мадагаскар.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, сопровождали делегацию островного государства представители организации D-TRANS - дилера ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" в африканском регионе.

Во время визита иностранные гости посетили главный сборочный конвейер Минского автомобильного завода и ознакомились с производством и модельным рядом автотехники МАЗ. Большое количество времени было уделено общению с представителями технических и коммерческих служб предприятия при посещении выставки автомобильной техники.

Особый интерес члены делегации проявили к полноприводным шасси МАЗ с колесной формулой 4x4, 6х6 и самосвалам с увеличенной грузоподъемностью.

«Переговоры с потенциальными потребителями прошли весьма плодотворно: стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество», - отметили в пресс-службе.