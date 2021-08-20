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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАДАГАРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ПОЛНОПРИВОДНЫМИ ШАССИ МАЗ
10:12 20.08.2021
Минский автомобильный завод 19 августа 2021 года впервые посетила компания Bemaco из Республики Мадагаскар.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, сопровождали делегацию островного государства представители организации D-TRANS - дилера ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" в африканском регионе.
Во время визита иностранные гости посетили главный сборочный конвейер Минского автомобильного завода и ознакомились с производством и модельным рядом автотехники МАЗ. Большое количество времени было уделено общению с представителями технических и коммерческих служб предприятия при посещении выставки автомобильной техники.
Особый интерес члены делегации проявили к полноприводным шасси МАЗ с колесной формулой 4x4, 6х6 и самосвалам с увеличенной грузоподъемностью.
«Переговоры с потенциальными потребителями прошли весьма плодотворно: стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество», - отметили в пресс-службе.
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