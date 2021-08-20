В Белорусской торгово-промышленной палате (БелтПП) состоялась встреча представителей белорусских предприятий и организаций с бизнесменами Южно-Африканской Республики.

Мероприятие открыл председатель БелТПП Владимир Улахович, который представил возможности, мероприятия Палаты по продвижению контактов белорусского делового сообщества с компаниями ЮАР и других стран Африканского континента, основные направления взаимодействия с торгово-промышленными палатами и ассоциациями бизнеса в этом регионе.

Актуальную информацию о текущем состоянии белорусско-южноафриканского торгово-экономического сотрудничества, возможностях его расширения, а также о ведении бизнеса в ЮАР представил старший советник посольства Беларуси в Южно-Африканской Республике Максим Нестеренко.

Руководители крупных южноафриканских компаний LDA Building Services и АML Mzanzi Group (Pty) Ltd Джимми Вуд и Аркадий Гуткин рассказали о деятельности и проектах этих компаний, подтвердили готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество с белорусскими производителями высокотехнологичного оборудования и комплектующих, создавать совместные производства. Успешным опытом взаимодействия с бизнесом ЮАР поделились представители белорусского ОАО «НПО «Центр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, по завершении выступлений и презентаций состоялись двусторонние переговоры руководителей южноафриканских компаний и 20 белорусских предприятий, рассмотрены перспективы установления и развития партнерства.

Представители АML Mzanzi Group и ОАО «НПО «Центр» подтвердили подписанное в июне соглашение о сотрудничестве и создании совместной компании на территории ЮАР.