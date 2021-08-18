В Министерстве промышленности Беларуси 18 августа 2021 г. состоялась встреча министра промышленности Петра Пархомчика с послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) Ихабом Насром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы реализации совместных проектов.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к поиску новых эффективных подходов для дальнейшего развития сотрудничества.