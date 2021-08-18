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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
09:15 19.08.2021
В Министерстве промышленности Беларуси 18 августа 2021 г. состоялась встреча министра промышленности Петра Пархомчика с послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) Ихабом Насром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы реализации совместных проектов.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к поиску новых эффективных подходов для дальнейшего развития сотрудничества.
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