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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЖД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВСОВЕТА В КЫРГЫЗСТАНЕ
16:24 18.08.2021
Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) во главе с начальником Владимиром Морозовым примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое пройдет 19-20 августа 2021 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в период проведения ЕМПС главы железных дорог Беларуси, России и Казахстана планируют подписать меморандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта государств – членов Евразийского экономического союза.
Положения меморандума направлены на развитие транспортно-логистической системы ЕАЭС, увеличение доли железных дорог государств – членов ЕАЭС на глобальном рынке транспортно-логистических услуг, развитие евразийского интеграционного процесса и укрепление экономических связей между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, повышение конкурентоспособности контейнерных перевозок по евразийским транзитным железнодорожным маршрутам, в том числе в сообщении Китай-Европа-Китай за счет эффективного функционирования Объединённой транспортно-логистической компании (АО «ОТЛК ЕРА»).
Надо отметить, что АО «ОТЛК ЕРА» является важным интеграционным проектом в сфере железнодорожного транспорта в рамках ЕАЭС. Главная цель компании – обеспечение стабильного роста перевозок организованными контейнерными поездами между Китаем и Европой транзитом по железным дорогам Беларуси, России и Казахстана.
По итогам 2020 года в рамках АО «ОТЛК ЕРА» более чем в 11 раз увеличены перевозки грузов железнодорожным транспортом в сообщении Китай-Европа-Китай по сравнению с 2015 годом – с 47,6 до 546,9 тыс. контейнеров в ДФЭ.
Кроме того, запланированы встречи начальника Белорусской железной дороги с руководителями железных дорог Российской Федерации, Казахстана и Кыргызстана по вопросам сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.
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