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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕГИПЕТ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС В 2,4 РАЗА
15:05 18.08.2021
Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Египет за январь-июнь 2021 года составил более $770 тыс. и показал рост в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это было отмечено этом шла речь встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром внутренней торговли и снабжения Египта Али аль Сайедом Али аль-Мосельхи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе заседания были актуализированы перспективные направления торгово-экономического сотрудничества и намечены дальнейшие шаги по его активизации.
Египет является для Беларуси одним из стратегических партнеров на Африканском континенте. Сотрудничество между странами в сфере сельского хозяйства динамично развивается, о чем свидетельствуют вышеприведенные цифры экспорта.
«Беларусь заинтересована в наращивании поставок продуктов питания, в первую очередь молочной продукции: сливочного масла, сыров, сухого молока, - а также в перспективе мясной продукции (говядины, мяса птицы), произведенной в соответствии с требованиями "Халяль"», - отметили в Минсельхозпроде.
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