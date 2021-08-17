Беларусь и Азербайджан заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества по широкому спектру направлений. Это было подтверждено во время встречи председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Гасановым Закиром Аскером оглы и министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на встрече стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества двух стран.

Переговоры состоялись в рамках открывшейся в Стамбуле 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021, которая входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе.

Выставка, открывшаяся 17 августа, будет работать по 20 августа.