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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АЗЕРБАЙДЖАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
12:49 18.08.2021
Беларусь и Азербайджан заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества по широкому спектру направлений. Это было подтверждено во время встречи председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Гасановым Закиром Аскером оглы и министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на встрече стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества двух стран.
Переговоры состоялись в рамках открывшейся в Стамбуле 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021, которая входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе.
Выставка, открывшаяся 17 августа, будет работать по 20 августа.
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