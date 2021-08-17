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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАКТОРОВ BELARUS ПРОШЛА В ИНДИЙСКОМ ШТАТЕ ПЕНДЖАБ


11:40 18.08.2021

МИНСК, 18 августа /ЭКОПРЕСС/. В индийском городе Лудхиане (штат Пенджаб) 11 августа 2021 г. состоялась презентация двух тракторов Belarus-622 и спецтрактора Belarus- 920.4 производства ОАО «Минский тракторный завод».

Как сообщает посольство Беларуси в Индии, организатором мероприятия выступила индийская компания Erisha Agritech Private Limited, которая в 2021 году подписала соглашение на поставку крупной партии тракторов ОАО «Минский тракторный завод» на индийский рынок.

Компания Erisha Agritech Private Limited, которая вернула белорусские трактора на индийский рынок, также продемонстрировала навесное оборудование, выпущенное на совместном предприятии Gomselmash India Private Limited.

Зрители смогли ознакомиться с моторным культиватором бренда Darsh Optima, ротаватором, сеялкой бренда Darsh Palesse и другой продукции. Мероприятие собрало свыше 450 участников, среди которых присутствовали дилеры и дистрибьютеры агропромышленного сектора.

Новое соглашение с Минским тракторным заводом позволит Erisha Agritech Private Limited предлагать индийским фермерам оптимальные сельскохозяйственные решения и предоставлять им передовые технологии.

Обе компании также планируют подписать в ближайшем будущем новые соглашения на поставку тракторов в соседние с Индией страны, такие как Шри-Ланка, Бангладеш и Непал.

Кроме того, в рамках реализации соглашения стороны намерены организовать в Индии локализацию и сборку тракторов под совместным брендом DARSH BELARUS.
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