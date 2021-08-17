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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БВФБ И ЕГИПЕТСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:44 18.08.2021
Делегация Арабской Республики Египет во главе с министром внутренней торговли и снабжения Али аль Сайедом Али аль-Мосельхи в рамках визита в Беларусь 16 августа 2021 года посетила ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, основной целью визита стало изучение возможности дальнейшего развития сотрудничества египетских и белорусских компаний, в том числе на финансовых рынках.
В рамках встречи состоялась презентация о деятельности биржи, ознакомление представителей египетской делегации с оказываемыми услугами и существующими биржевыми инструментами, а также результатами деятельности БВФБ за 2020 год.
В свою очередь представители иностранной делегации рассказали об особенностях устройства фондового и валютного рынков Египта и их регулирования, выразили заинтересованность в укреплении деловых связей между двумя странами.
В ходе встречи стороны договорились продолжить обсуждение перспектив возможного сотрудничества между Египетской фондовой биржей и Белорусской валютно-фондовой биржей в части обмена опытом биржевой деятельности.
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