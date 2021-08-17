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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕГИПЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИОБРЕТЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ «АМКОДОР» ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ ЗЕРНА
09:15 18.08.2021
Предприятие холдинга ООО «Амкодор-Можа» посетила делегация Арабской Республики Египет, которую возглавлял министр внутренней торговли и снабжения Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», гости ознакомились с производством, линейкой выпускаемой продукции и провели переговоры с руководством холдинга. Они проявили заинтересованность в приобретении оборудования «АМКОДОР» для послеуборочной обработки и сушки зерна. Достигнута договоренность о подготовке коммерческих предложений.
ООО «Амкодор-Можа» – крупнейший в Беларуси производитель зерноочистительно-сушильных комплексов. Продукция завода поставляется потребителям не только в Беларуси, но и в России, Казахстане и Сербии.
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