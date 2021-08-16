Председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Александр Осмоловский и председатель правления Египетской товарной биржи (EGYCOMEX) Ибрагим Эль Ашмави 16 августа 2021 г. подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны планируют развивать сотрудничество по следующим направлениям: электронная биржевая торговля стратегическими видами товаров, обмен опытом использования биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности, выведение на биржевой рынок новых товарных позиций, востребованных в Беларуси и Египте, вовлечение в биржевую торговлю субъектов хозяйствования обеих стран, организация совместных мероприятий, содействие укреплению деловых связей между белорусскими и египетскими компаниями.

Кроме того, планируется проработать возможность использования программных продуктов БУТБ при организации в Египте спотовых биржевых торгов сельхозпродукцией.

«Египет - сильная экономика, одна из наиболее быстрорастущих на Африканском континенте. Нам важны такие встречи и контакты. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Египетской товарной биржей, которая сегодня только образовывается в Каире. Надеемся, что это поможет нам улучшить свою работу на египетском рынке. Также мы рассчитываем, что поможем своими знаниями и опытом египетской стороне. БУТБ очень широко заявила о себе во всем мире, нас знают в 66 странах. С нами хотят работать и сотрудничать»", - прокомментировал Александр Осмоловский.

По словам Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи, одна из приоритетных задач - увеличение объема взаимной торговли с Беларусью.

«Мы здесь наблюдаем за функционированием товарной биржи, особенно с точки зрения технологической платформы. Мы рассматриваем возможности установления каналов для передачи технологий и знаний, а также расширения взаимодействия между биржами Беларуси и Египта», - сказал он.

Подписание меморандума состоялось во время официального визита в Беларусь египетской делегации под руководством министра внутренней торговли и снабжения Египта Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи.