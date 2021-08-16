ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ЕГИПЕТСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ


11:42 17.08.2021

Председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Александр Осмоловский и председатель правления Египетской товарной биржи (EGYCOMEX) Ибрагим Эль Ашмави 16 августа 2021 г. подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны планируют развивать сотрудничество по следующим направлениям: электронная биржевая торговля стратегическими видами товаров, обмен опытом использования биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности, выведение на биржевой рынок новых товарных позиций, востребованных в Беларуси и Египте, вовлечение в биржевую торговлю субъектов хозяйствования обеих стран, организация совместных мероприятий, содействие укреплению деловых связей между белорусскими и египетскими компаниями.

Кроме того, планируется проработать возможность использования программных продуктов БУТБ при организации в Египте спотовых биржевых торгов сельхозпродукцией.

«Египет - сильная экономика, одна из наиболее быстрорастущих на Африканском континенте. Нам важны такие встречи и контакты. Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Египетской товарной биржей, которая сегодня только образовывается в Каире. Надеемся, что это поможет нам улучшить свою работу на египетском рынке. Также мы рассчитываем, что поможем своими знаниями и опытом египетской стороне. БУТБ очень широко заявила о себе во всем мире, нас знают в 66 странах. С нами хотят работать и сотрудничать»", - прокомментировал Александр Осмоловский.

По словам Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи, одна из приоритетных задач - увеличение объема взаимной торговли с Беларусью.

«Мы здесь наблюдаем за функционированием товарной биржи, особенно с точки зрения технологической платформы. Мы рассматриваем возможности установления каналов для передачи технологий и знаний, а также расширения взаимодействия между биржами Беларуси и Египта», - сказал он.

Подписание меморандума состоялось во время официального визита в Беларусь египетской делегации под руководством министра внутренней торговли и снабжения Египта Али аль Сайеда Али аль-Мосельхи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2021
валюта курс
EUR 2.9392
USD 2.4958
RUB 3.3991
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9392 +0.0047
USD 2.4958 -0.0067
RUB 3.3991 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9400
USD 2.4910 2.4980
RUB 3.3880 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 86.2700 86.8000
USD/RUB 73.2500 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте