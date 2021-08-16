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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША ОБСУДИЛИ ОБСТАНОВКУ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НА СОВМЕСТНОЙ ГРАНИЦЕ


09:17 17.08.2021

В рамках белорусско-польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества 16 августа 2021 г. состоялась встреча делегаций двух стран.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, польскую – заместитель министра внутренних дел и администрации Бартош Гродецки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями об обстановке на государственной границе, имеющихся тенденциях ее развития и проблемных вопросах, оказывающих влияние на состояние пограничной безопасности.

Делегации также рассмотрели вопросы развития договорно-правовой базы в пограничной сфере.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении дальнейшего взаимодействия.
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