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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ КОМБАЙНЫ НА «ВСЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПОЛЯ-2021»


17:44 16.08.2021

Коллектив «Гомсельмаша» во главе с генеральным директором компании Александром Новиковым принял участие во «Всероссийском дне поля-2021», который прошел в Свердловской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, на выставочном стенде Гомсельмаш представил энергонасыщенные комбайны. Это зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS2124 мощностью 520 л.с. с двенадцатирядковой жаткой ЖК-12 и кормоуборочный комбайн GOMSELMASH FS8060 мощностью двигателя 650 л.с.

Заслуживает внимания зерноуборочный комбайн GS3219 с гибридной схемой обмолота зерновых и зернобобовых культур. Сегодня такие гибридные комбайны на территории Евразийского экономического союза производит только «Гомсельмаш». Еще один выставочный образец – самоходная косилка GOMSELMASH CS100 мощностью 100 л.с.

Кроме сельхозтехники, Гомсельмаш презентовал новейшую технологию – кормоуборочный комбайн GOMSELMASH FS80 с жаткой для уборки кукурузы. В данном тандеме техники на выходе корм для животных получается более качественным, с высоким количеством обменной энергии.

«Гомсельмаш продемонстрировал широкую линейку техники. Руководством предприятий холдинга проведен ряд переговоров. Наша экспозиция была представлена на высоком уровне, что отмечалось многими посетителями. С ней ознакомились заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, делегации Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, представители Республики Башкортостан, Челябинской, Рязанской областей и других регионов России, а также генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. Они отмечали положительные моменты в комбайнах – качественный дизайн, улучшения в кабинах и другие. Посетители с удовольствием фотографировались на фоне нашей техники, при желании заглядывали в кабины. Хотелось бы подчеркнуть, что практически все представленные нами образцы уже нашли своего покупателя. Так что во «Всероссийском дне поля» мы участвуем не зря – интерес к нашей технике присутствует, и немалый», - прокомментировал итоги выставки первый заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Виктор Славашевич:

«Надеюсь, в этом году наша техника будет не менее востребованной, ведь сельхозмашины адаптированы к российским условиям и отлично подходят для каждого региона. Стоимость сельхозтехники GOMSELMASH весьма доступна, и машины уходят, можно сказать, «с колес», – подчеркнул заместитель директора по реализации и развитию – директор центра маркетинга и рекламы ОАО «Гомсельмаш» Дмитрий Муляр.
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