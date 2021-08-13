Беларусь и Китай намерены активизировать и расширить спектр направлений военно-технического сотрудничества. Это было отмечено на встрече председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с руководителем китайской делегации – начальником управления сотрудничества по вооружению, военной технике и технологиям Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-майором Фань Цзяньцзюнем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на состоявшейся в рамках проходящего в Минске третьего заседания совместной рабочей группы белорусско-китайского координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники встрече стороны подчеркнули высокий потенциал взаимодействия.

Очередное семнадцатое заседание белорусско-китайского координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники решено провести в четвертом квартале текущего года в формате видеоконференции.