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КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИТ-СФЕРЕ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ РБ И РФ» ПРОЙДЕТ 27 АВГУСТА


16:38 13.08.2021

Конференция «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами РБ и РФ» пройдет 27 августа в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе IT-портала KV.BY, по данным агентства McKinsey, цифровая экономика России достигнет объема в 9,6 трлн. рос. руб в 2025 году. Для реализации этих планов в России недостаточно программистов. Поэтому работу на российском рынке интересна резидентам ПВТ. Но с января 2021 года Россия изменила схему уплаты налогов для зарубежных софтверных компаний. О том, как работать по-новому, обсудят на научно-практической конференции 27 августа в Минске.

Чтобы помочь белорусским компаниям в решении проблем налогового учета при взаимодействии с контрагентами из Российской Федерации, информационно-аналитический IT-HUB «Компьютерные вести» при участии налоговых консультантов из Республики Беларусь и Российской Федерации проводит научно-практическую конференцию «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами Республики Беларусь и Российской Федерации». Для участия в конференции приглашены представители ПВТ и МНС РБ и ФНС РФ.

Конференция будет проходить 27 августа 2021 г., с 9:30 до 16:00 в зале отеля DoubleTree by Hilton Hotel Minsk (Проспект Победителей, 9, этаж 7) и организована трансляция в режиме онлайн.

Конференция призвана донести всю необходимую для работы на российском рынке информацию прежде всего для резидентов ПВТ, планируется более 600 участников-слушателей.

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Какие изменение произошли в законодательстве Российской Федерации, регулирующем договорные взаимоотношения между контрагентами Российской Федерации и Республике Беларусь в ИТ-сфере.

2. Какие налоги и как их нужно уплачивать со стороны участвующих в сделке белорусских и российских контрагентов.

3. В каких случаях должна белорусская компания становиться на налоговый учет в Российской Федерации. Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение законодательства.

4. Вы получите подробные алгоритмы постановки на налоговый учет в РФ, предоставления отчетности и уплаты налогов.

5. Как учитывать и зачитывать налоги, уплаченные на территории Российской Федерации.
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