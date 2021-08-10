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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУЖДАЮТ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ
18:17 10.08.2021
В режиме видеоконференции состоялось совместное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Амурской области Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, были рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, в частности – увеличения взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции машиностроения, товаров концерна «Беллегпром», а также дальнейшие перспективы взаимодействия в сферах агропромышленного комплекса и строительства.
В ходе совещания подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Амурской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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