В режиме видеоконференции состоялось совместное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества Беларуси и Амурской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, были рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, в частности – увеличения взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции машиностроения, товаров концерна «Беллегпром», а также дальнейшие перспективы взаимодействия в сферах агропромышленного комплекса и строительства.

В ходе совещания подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Амурской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.