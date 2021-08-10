МИД Беларуси решительно осуждает принятые Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа т.г. односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, тем самым указанные страны в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси.

«Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа», - говорится в комментарии МИД Беларуси.

«Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси. В ход идет весь арсенал методов «холодной войны» в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства» - заявили в белорусском министерстве.

веденные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ.

нистерство иностранных дел напоминает, что именно США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, взяв на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету.

елорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры.

инистерство иностранных дел подчеркивает, что на всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения.