В адрес Председателя Совета Республики Натальи Кочановой поступило послание Председателя Национальной Ассамблеи Народной Власти Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса с информацией о сложившейся ситуации в Республике Куба. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Наталья Кочанова направила ответное послание со словами поддержки кубинскому народу.

«Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Вашей страны и выражаем свою солидарность с народом Кубы в защите независимости и суверенитета, противостоянии внешнему давлению.

Дружественные и доверительные отношения между нашими государствами являются образцом в системе международных отношений и характеризуются высокой степенью совпадения позиций по ключевым проблемам современности», — говорится в послании.

Председатель Совета Республики отметила, что в условиях сложной международной обстановки мы должны активно объединять свои усилия и координировать внешнеполитические действия на международной арене, энергично продвигать в жизнь проекты экономического сотрудничества на благо белорусского и кубинского народов.