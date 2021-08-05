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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЫ РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА КУБЫ – КОЧАНОВА
12:24 06.08.2021
В адрес Председателя Совета Республики Натальи Кочановой поступило послание Председателя Национальной Ассамблеи Народной Власти Республики Куба Эстебана Ласо Эрнандеса с информацией о сложившейся ситуации в Республике Куба. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Совета Республики.
Наталья Кочанова направила ответное послание со словами поддержки кубинскому народу.
«Мы решительно осуждаем вмешательство во внутренние дела Вашей страны и выражаем свою солидарность с народом Кубы в защите независимости и суверенитета, противостоянии внешнему давлению.
Дружественные и доверительные отношения между нашими государствами являются образцом в системе международных отношений и характеризуются высокой степенью совпадения позиций по ключевым проблемам современности», — говорится в послании.
Председатель Совета Республики отметила, что в условиях сложной международной обстановки мы должны активно объединять свои усилия и координировать внешнеполитические действия на международной арене, энергично продвигать в жизнь проекты экономического сотрудничества на благо белорусского и кубинского народов.
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