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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ И УВКБ ООН ОБСУДИЛИ СИТУАЦИИ НА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЕ
10:43 06.08.2021
Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 5 августа провел встречу с главой представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи С.Алейник подробно проинформировал собеседника о развитии ситуации на белорусско-литовской границе, остановился на обстоятельствах и конкретных фактах трагических событий, имевших место 3 и 4 августа с.г., заявил об открытости белорусской стороны в отношении проводимого расследования.
Заместитель Министра иностранных дел Беларуси также отметил неприемлемость варварских методов насильственного выдворения искателей убежища на территорию Беларуси, в нарушение положений Конвенции о статусе беженцев 1957 года и иных соответствующих международных документов. С.Алейник призвал УВКБ ООН содействовать урегулированию ситуации и возвращению литовской стороны в правовое поле.
Собеседники выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией, особенно фактами насилия в отношении людей на границе, и отметили важность соблюдения международных обязательств, касающихся права на убежище.
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