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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КАЗАХСТАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА БЕЛАРУСИ


13:56 04.08.2021

В соответствии с программой официального визита в Беларусь первый замминистра обороны – начальник Генштаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов и казахстанская делегация посетили предприятия Государственного военно-промышленного комитета, где ознакомились с линейкой продукции военного назначения, производимой предприятиями Госвоенпрома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, в ходе посещения были обсуждены и намечены направления сотрудничества между оборонными ведомствами Беларуси и Казахстана в области совместного производства и поставки военной продукции
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