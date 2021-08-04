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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАЗАХСТАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА БЕЛАРУСИ
13:56 04.08.2021
В соответствии с программой официального визита в Беларусь первый замминистра обороны – начальник Генштаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов и казахстанская делегация посетили предприятия Государственного военно-промышленного комитета, где ознакомились с линейкой продукции военного назначения, производимой предприятиями Госвоенпрома.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, в ходе посещения были обсуждены и намечены направления сотрудничества между оборонными ведомствами Беларуси и Казахстана в области совместного производства и поставки военной продукции
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