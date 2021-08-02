В Минске прошли официальные переговоры Министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем Министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны Беларуси, в ходе встречи Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уроню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях «Запад-2021».

Также в рамках официального визита генерал-лейтенант Мурат Бектанов встретился с начальником Генерального штаба – первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Виктором Гулевичем.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.

Особое внимание было уделено вопросам увеличения количества и качества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях Республики Беларусь, необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.