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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ВС КАЗАХСТАНА ПРИБЫЛ В БЕЛАРУСЬ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
16:51 02.08.2021
С официальным визитом в Беларусь прибыл первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Бектанов Мурат Карибаевич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, в соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Республики Беларусь, посещение воинских частей, Военной академии Беларуси и предприятий ГВПК.
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