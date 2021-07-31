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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ВС КАЗАХСТАНА ПРИБЫЛ В БЕЛАРУСЬ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ


16:51 02.08.2021

С официальным визитом в Беларусь прибыл первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Бектанов Мурат Карибаевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, в соответствии с программой визита предусмотрен ряд встреч главы казахстанской военной делегации с руководством Вооруженных Сил Республики Беларусь, посещение воинских частей, Военной академии Беларуси и предприятий ГВПК.
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