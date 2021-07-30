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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙ ПОДАРИТ БЕЛАРУСИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОСКОМИТЕТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
13:29 30.07.2021
Правительств Беларуси и Китайской Народной Республики в форме обмена письмами 29 июля 2021 г. заключили соглашение о поставке оборудования для оснащения дактилоскопической лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, от имени правительства Беларуси соглашение подписал министр экономики Александр Червяков. Посол КНР в Республике Беларусь Се Сяоюн подписал соглашение со стороны правительства Китайской Народной Республики.
Соглашением предусмотрена поставка оборудования на безвозмездной основе на сумму 1 млн китайских юаней.
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