МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КИТАЙ ПОДАРИТ БЕЛАРУСИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОСКОМИТЕТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

13:29 30.07.2021 Правительств Беларуси и Китайской Народной Республики в форме обмена письмами 29 июля 2021 г. заключили соглашение о поставке оборудования для оснащения дактилоскопической лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, от имени правительства Беларуси соглашение подписал министр экономики Александр Червяков. Посол КНР в Республике Беларусь Се Сяоюн подписал соглашение со стороны правительства Китайской Народной Республики. Соглашением предусмотрена поставка оборудования на безвозмездной основе на сумму 1 млн китайских юаней.