ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БОБРУЙСКАГРОМАШ ПОСТАВИТ ТЕХНИКУ В ПОЛЬШУ


11:36 30.07.2021

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» поставит технику в Польшу. Договор на поставку крупной партии сельскохозяйственной техники в Польшу подписали 29 июля руководство предприятия и председатель правления MTZ Belarus Tractor Sp. Z o.o. Дмитрий Адамо́вич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, сельхозтехника будет отгружена в августе-сентябре 2021 года. В ходе переговоров также рассмотрен вопрос об участии холдинга «Бобруйскагромаш» в сельскохозяйственной выставке Agro Show-2021 в Познани (Польша).

В рамках визита на предприятие польский гость ознакомился с производством, посетил выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».

Особый интерес у польского партнера вызвали тракторные прицепы и полуприцепы, машины для внесения органических удобрений и кормозаготовительная техника. Дмитрий Адамо́вич отметил высокое качество агромашин и тот факт, что техника «Бобруйскагромаш» имеет сертификат соответствия требованиям ЕС.

В ходе проведенных руководством предприятия переговоров стороны обсудили вопросы продвижения и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Польшу и рынки ЕС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2021
валюта курс
EUR 2.9797
USD 2.5105
RUB 3.4323
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9797 +0.0021
USD 2.5105 -0.0111
RUB 3.4323 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9670 2.9700
USD 2.4950 2.4980
RUB 3.4000 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1930
EUR/RUB 86.9100 87.2000
USD/RUB 73.0000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте