ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» поставит технику в Польшу. Договор на поставку крупной партии сельскохозяйственной техники в Польшу подписали 29 июля руководство предприятия и председатель правления MTZ Belarus Tractor Sp. Z o.o. Дмитрий Адамо́вич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, сельхозтехника будет отгружена в августе-сентябре 2021 года. В ходе переговоров также рассмотрен вопрос об участии холдинга «Бобруйскагромаш» в сельскохозяйственной выставке Agro Show-2021 в Познани (Польша).

В рамках визита на предприятие польский гость ознакомился с производством, посетил выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».

Особый интерес у польского партнера вызвали тракторные прицепы и полуприцепы, машины для внесения органических удобрений и кормозаготовительная техника. Дмитрий Адамо́вич отметил высокое качество агромашин и тот факт, что техника «Бобруйскагромаш» имеет сертификат соответствия требованиям ЕС.

В ходе проведенных руководством предприятия переговоров стороны обсудили вопросы продвижения и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Польшу и рынки ЕС.