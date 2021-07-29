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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ ПОСТАВИТ ТЕХНИКУ В ПОЛЬШУ
11:36 30.07.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» поставит технику в Польшу. Договор на поставку крупной партии сельскохозяйственной техники в Польшу подписали 29 июля руководство предприятия и председатель правления MTZ Belarus Tractor Sp. Z o.o. Дмитрий Адамо́вич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, сельхозтехника будет отгружена в августе-сентябре 2021 года. В ходе переговоров также рассмотрен вопрос об участии холдинга «Бобруйскагромаш» в сельскохозяйственной выставке Agro Show-2021 в Познани (Польша).
В рамках визита на предприятие польский гость ознакомился с производством, посетил выставочную экспозицию, на которой была представлена широкая линейка сельскохозяйственных машин и оборудования, производимых предприятиями холдинга «Бобруйскагромаш».
Особый интерес у польского партнера вызвали тракторные прицепы и полуприцепы, машины для внесения органических удобрений и кормозаготовительная техника. Дмитрий Адамо́вич отметил высокое качество агромашин и тот факт, что техника «Бобруйскагромаш» имеет сертификат соответствия требованиям ЕС.
В ходе проведенных руководством предприятия переговоров стороны обсудили вопросы продвижения и реализации сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» в Польшу и рынки ЕС.
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