Запуск обзора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) «Оценка готовности Беларуси к использованию возобновляемых источников энергии» (обзор) состоялся в онлайн режиме 29 июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в мероприятии приняли участие генеральный директор Франческо Ла Камера, директор департамента господин Гурбуз Гонул, другие сотрудники IRENA, представители госорганов республики, общественных организаций, научных объединений и др.

Используя свои возможности, как члена IRENA, Беларусь обратилась к агентству с просьбой провести исследование по готовности к использованию возобновляемых источников энергии для Беларуси. В данном исследовании, подготовленном в сотрудничестве с Государственным комитетом по стандартизации, Минприроды, Минэнерго, Национальным статистическим комитетом и другими заинтересованными государственными органами и общественными организациями, представлены ключевые аспекты текущего состояния развития энергетического сектора. В нем предложены значимые кратко- и среднесрочные меры по совершенствованию законодательных и ведомственных требований с целью перспективного наращивания использования ВИЭ, снижения зависимости Республики Беларусь от поставок углеводородных топливно-энергетических ресурсов из-за ее пределов.

Данная работа была выполнена не только с использованием официальных информационных и статистических материалов и публикаций, но и в тесном взаимодействии с представителями межминистерской рабочей группы по подготовке обзора, которые содействовали выявлению возможностей и выработке решений для увеличения использования возобновляемых источников энергии.

Как отметил заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, Беларусь признает ключевую роль современных энергоэффективных и углеродонейтральных технологий в успешном экономическом развитии каждой страны и всего мирового сообщества. Наряду с мировым сообществом, Беларусь непрерывно осуществляет модернизацию и внедряет инновации в энергетическом секторе страны, включая меры по развитию возобновляемой энергетики и замещению ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).

«Проводимая работа направлена на создание благоприятных условий для жизни граждан, повышение конкурентоспособности национальной экономики, снижение негативного воздействия на окружающую среду и выполнение своих внутренних и международных обязательств и целей», - сказал он.

Выполнение обзора будет способствовать повышению имиджа Беларуси в мировом сообществе и станет основой для развития новых направлений сотрудничества с другими странами, международными и финансовыми организациями в сфере возобновляемой энергетики.

По словам Михаила Малашенко, презентация и публикация обзора откроет новые возможности для взаимодействия с международными партнерами Республики Беларусь по вопросам реализации региональных и трансграничных проектов международной технической помощи, инвестиционных и инфраструктурных проектов, способствующих достижению национальных и глобальных Целей устойчивого развития, включая Цель №7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех».

Михаил Малашенко подчеркнул, что для Беларуси взгляд со стороны на данную проблему очень важен, потому что в Обзоре отражены проблемные вопросы, которые необходимо решить. А главная ценность данной работы – это то, что в ней содержится описание факторов, сдерживающих развитие возобновляемой энергетики, и меры, выполнение которых будет содействовать ускорению темпов развития возобновляемой энергетики в нашей стране.

Обратившись к директору Международного агентства по возобновляемой энергетике господину Франческо Ла Камера, директор Департамента по энергоэффективности выразил благодарность IRENA за подготовку обзора.

«Я также выражаю благодарность всем международным и национальным экспертам, представителям государственных органов и заинтересованных организаций, которые внесли вклад в этот процесс и поделились своими передовыми знаниями. Проведенная работа, предложения и рекомендации, которые содержатся в обзоре, определенно будут иметь позитивный эффект и окажут прямое влияние на выстраивание долгосрочной энергетической стратегии в Беларуси, позволяя нам создавать энергетически устойчивое и экологически безопасное будущее нашей страны. Республика Беларусь надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с IRENA», - отметил в завершении своего выступления Михаил Малашенко.