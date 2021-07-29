|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕК ПЕРЕЧИСЛИЛ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ $20 МЛН
09:07 30.07.2021
Фонд международного развития ОПЕК перечислил для здравоохранения Беларуси $20 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, средства займа поступили в республиканский бюджет 28 июля 2021 года в соответствии с условиями подписанного 24 декабря 2020 г. кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК по реализации Программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения (этап I).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2021
Курсы в банках
на 30.07.2021
Конвертация в банках
на 30.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте