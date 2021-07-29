МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕК ПЕРЕЧИСЛИЛ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ $20 МЛН

09:07 30.07.2021 Фонд международного развития ОПЕК перечислил для здравоохранения Беларуси $20 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, средства займа поступили в республиканский бюджет 28 июля 2021 года в соответствии с условиями подписанного 24 декабря 2020 г. кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК по реализации Программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения (этап I).