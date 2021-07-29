В соответствии с планом работы по реализации в 2020/21 годах Программы обмена знаниями (Knowledge SharingProgram-KSP) и в рамках консалтингового проекта «Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси» 28 июля 2021 г. в Минске состоялся образовательный семинар для практикующих специалистов по обмену опытом организации цифровой трансформации машиностроительных компаний Беларуси среднего масштаба (в совмещенном формате).

Организаторами данного образовательного семинара выступили Министерство экономики Беларуси и Корейский институт развития (KDI). Это четвертое мероприятие проектной деятельности KSP 2020/21.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, с докладами и презентациями для белорусских слушателей выступили: профессор Корейского университета Кюнхан Пэ на тему «Практический опыт организации «умных фабрик» в промышленном секторе Республики Корея»; эксперт Корейского центра производительности Чончхоль Ли на тему «Корейская политика цифровой трансформации реального сектора» и генеральный директор корейской компании XN Solution Сегок О на тему «Корейский опыт организации «умных фабрик» в отраслях промышленности: оценка результатов».

Участники семинара получили информацию об опыте организации интеллектуального производства в Южной Корее, начиная с 2014 года: с момента определения стратегии, разработки и принятия законодательства в данной сфере, ответственного государственного органа до разработки и внедрения «эталонной модели» «умной фабрики», роста численности компаний, внедривших систему «умной фабрики» с 133 (в 2014 г.) до 7,8 тыс. (в 2014 г.) и планами довести их количество до 30 тыс. к 2022 году.

Всего участие в образовательном семинаре приняли более 30 представителей производственных предприятий Беларуси, а также государственных организаций.

Подобные мероприятия предоставляют возможность для повышения уровня профессиональной компетентности в области организации цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов, в первую очередь, представителей промышленных компаний нашей страны (директоров, главных инженеров, главных технологов), а также являются свидетельством взаимной готовности белорусской и корейской сторон работать в данном направлении на результат.