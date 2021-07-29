29 июля 2021 г. группа китайских аспирантов, обучающихся на кафедре менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета (БГТУ), посетила центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для ознакомления с особенностями функционирования биржевого товарного рынка Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятие организовано по просьбе администрации БГТУ в целях популяризации белорусской биржевой площадки и повышения осведомленности китайских деловых кругов о возможностях ведения бизнеса в Беларуси.

Китайские гости осмотрели «биржевую яму», где под руководством биржевых маклеров проводятся торги, и побывали в созданном на базе БУТБ музее истории биржевой торговли.

Вместе с тем самым ярким пунктом в программе посещения БУТБ стала презентация основных направлений деятельности биржи. При этом особое внимание было уделено опыту работы БУТБ с резидентами КНР. Среди прочего, отмечен значительный рост суммы и количества сделок, совершаемых китайскими компаниями, расширение номенклатуры белорусских товаров, поставляемых в Китай через БУТБ, и успешный проект по организации специальных торговых сессий по реализации пиломатериалов на китайский рынок с логистикой доставки до конечного покупателя.

С учетом высокого интереса к БУТБ со стороны гостей из Китая практику проведения ознакомительных визитов представителей китайского бизнес-сообщества на биржу планируется продолжить.