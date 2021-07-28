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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА НАРАЩИВАТЬ НА РЫНОК ПАКИСТАНА ПОСТАВКИ МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СТАНДАРТАМ ХАЛЯЛЬ


10:13 29.07.2021

Беларусь готова наращивать на рынок Пакистана поставки молочной и мясной продукции, в том числе произведенной по стандартам Халяль. Это было отмечено на 5-м заседании совместной белорусско-пакистанской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Белорусскую сторону представлял министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, с пакистанской стороны — федеральный министр по национальной продовольственной безопасности и исследованиям Сайед Фахар Имам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, белорусские предприятия успешно проходят сертификацию «Халяль» по стандартам стран-импортеров. За последние пять лет сертифицировано 56 пищевых производств (35 молокоперерабатывающих, 13 мясоперерабатывающих предприятия, 8 птицефабрик).

В ходе заседания были актуализированы перспективные направления торгово-экономического сотрудничества и намечены дальнейшие шаги по его активизации.

По итогам 2020 г. экспорт белорусского продовольствия и сельскохозяйственного сырья в Пакистан по сравнению с 2019 г. вырос на 74% и составил 2 млн долларов США.

В январе-мае 2021 г. экспорт составил более 700 тыс. долларов США. На рынок Пакистана поставляются молочные продукты: сухое детское питание, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка. Из Пакистана в Беларусь осуществляются поставки риса, цитрусовых и кондитерских изделий.
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