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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРУССКИХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КАЗАХСТАНЕ
09:20 29.07.2021
Торговый дом белорусских строительных материалов может появиться в Казахстане. Вопрос его создания обсудили министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович и посол Казахстана в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, во время встречи стороны обсудили все направления сотрудничества, среди которых значатся строительство молочно-товарных комплексов в Казахстане, производство и поставка стройматериалов.
«Во время визита белорусской делегации в Казахстан, который состоялся в конце прошлого месяца, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и в сфере строительства. Мы увидели динамику развития строительной отрасли Казахстана и определили ключевые направления взаимодействия», – сказал Руслан Пархамович.
Министр отметил, что сегодня совместно с коллегами из Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится существенная работа по достижению запланированных результатов.
«В целом все предпринимаемые действия профильными министерствами двух стран имеют достаточно широкие перспективы и являются крепким фундаментом для долгосрочного сотрудничества строительных комплексов Беларуси и Казахстана. Уверен, что темп нашего взаимодействия будет увеличиваться в интересах двух государств», – подчеркнул Руслан Пархамович.
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