Туристический потенциал Беларуси представлен online в рамках Китайской ярмарки выездного туризма и путешествий «СОТТМ-2021», которая проходит 28-29 июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, особый интерес вызвал экологический туризм: особо охраняемые природные территории нашей страны приятно удивили других участников выставки, которые интересовались также туристической инфраструктурой Беларуси, ее культурно-историческими ресурсами и агротуризмом.

Кроме того, состоялись встречи с представителями туроператоров и турагентств Китая с целью обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества в туризме. В рамках встреч были также подняты вопросы действующих в туризме ограничений и мер в нашей стране в связи с коронавирусной инфекцией.

Также участие во встрече приняли представители туристической индустрии Испании.

Туристическая ярмарка «СОТТМ-2021» является одной из крупнейших в Китае. В этом году участие в выставке принимают туристические организации из более чем 40 стран.