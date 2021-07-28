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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХРЕШЕНИЙ С ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ БЕЛАРУСИ
12:59 28.07.2021
В Министерстве связи и информатизации 27 июля прошла встреча под руководством первого заместителя министра связи и информатизации Павла Ткача с представителями компании Ufanet Group.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, в ходе встречи стороны обменялись опытом использования современных технологий для развертывания информационно-коммуникационной инфраструктуры в городской и сельской местности.
Компания Ufanet Group представила набор оригинальных решений по прокладке пассивных оптических систем связи, видеонаблюдению, телеметрии, а также проинформировала о достигнутых результатах работы в Российской Федерации и перспективах развития компании.
Представителям компании Ufanet Group предложено проработать вопросы реализации технических решений с предприятиями системы Минсвязи, а также операторами электросвязи Беларуси.
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