В Министерстве связи и информатизации 27 июля прошла встреча под руководством первого заместителя министра связи и информатизации Павла Ткача с представителями компании Ufanet Group.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, в ходе встречи стороны обменялись опытом использования современных технологий для развертывания информационно-коммуникационной инфраструктуры в городской и сельской местности.

Компания Ufanet Group представила набор оригинальных решений по прокладке пассивных оптических систем связи, видеонаблюдению, телеметрии, а также проинформировала о достигнутых результатах работы в Российской Федерации и перспективах развития компании.

Представителям компании Ufanet Group предложено проработать вопросы реализации технических решений с предприятиями системы Минсвязи, а также операторами электросвязи Беларуси.