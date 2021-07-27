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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ В АРМЕНИЮ


11:45 28.07.2021

Руководство ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» 27 июля 2021 года провело переговоры с делегацией Армении во главе с генеральным директором ООО «Армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе» Геворгом Оганнисяном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, во время встречи стороны подвели итоги сотрудничества за первую половину 2021 года, определили направления работы по увеличению будущих поставок сельхозтехники в Армению, как по прямым контрактам, так и с привлечением финансовых инструментов ОАО «Промагролизинг».

Генеральный директор ООО «Армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе» выразил готовность значительно расширить номенклатуру закупаемой сельскохозяйственной техники, а также организовать на своей базе выставку продукции холдинга «Бобруйскагромаш» для ознакомления аграриев Армении с современными агромашинами.
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