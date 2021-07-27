НАН Беларуси и НИЦ "Курчатовский институт" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан по итогам состоявшейся 27 июля 2021 года встречи премьер-министра Беларуси Романа Головченко с делегацией Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Россия) под руководством президента НИЦ Михаила Ковальчука.

"…Мне очень приятно отметить, что связи между учеными наших стран не только сохранились, но и успешно развиваются. <...> Сфера, в которой вы работаете, обеспечивает технологическую и экономическую безопасность государства, его научный суверенитет. В нынешних условиях очень важна синергия научных потенциалов для форсированного движения вперед. Мы очень рады, что Курчатовский институт оказывает широкий спектр услуг, выполняет комплекс работ по научному сопровождению БелАЭС", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория. Среди основных направлений деятельности центра - безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Также в центре проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики.