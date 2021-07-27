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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ПЯТЫЙ РАУНД КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ МИД БЕЛАРУСИ И ПАКИСТАНА
09:14 28.07.2021
Пятый раунд консультаций по политическим вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и Пакистана состоялся в Минске 27 июля 2021 г
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, пакистанскую – заместитель министра иностранных дел Мухаммад Тарик.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития белорусско-пакистанского сотрудничества, включая либерализацию визового режима, сверены подходы по развитию договорно-правовой базы отношений между двумя странами.
Особое внимание было уделено организации взаимного обмена визитами на различных уровнях и конкретным путям активизации торгово-экономического взаимодействия.
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