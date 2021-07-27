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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ГОТОВА СОДЕЙСТВОВАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОБЪЕМОВ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И БАШКОРТОСТАНА


17:30 27.07.2021

Перспективы использование площадки Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) как инструмента активизации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Башкортостана обсуждены в ходе встречи руководства БУТБ с делегацией деловых кругов данного региона Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие топ-менеджеры 12 башкирских предприятий, занимающихся производством и реализацией компрессорного оборудования, систем очистки воздуха, продуктов питания, биоудобрений, реагентов для нефтяной промышленности и водооборотных систем.

«Беларусь неизменно входит в пятерку ключевых торговых партнеров Башкортостана. Насколько мне известно, за прошлый год товарооборот составил более 285 млн USD. Это на 32% меньше, чем в 2019 г. Из Башкортостана в основном поставлялась продукция химической промышленности, минеральные продукты и черный металлопрокат, в то время как в Беларуси закупались машины, техника и текстиль. На биржевой площадке работают все крупнейшие производители и потребители этих товаров в Республике Беларусь, и даже если нужная вам позиция не представлена в торговой системе, достаточно разместить заявку на покупку, и мы оперативно привлечем под нее пул потенциальных поставщиков. Биржа обеспечивает высококонкурентную среду как для продавцов, так и для покупателей», – отметил заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило, рассказывая о специфике участия в биржевых торгах.

Представитель биржи также добавил, что в текущем году БУТБ уделяет особое внимание сотрудничеству с регионами Российской Федерации, что положительно сказывается на количестве участников торгов из России и динамике биржевого товарооборота.

«Россия всегда лидировала по числу аккредитованных на бирже компаний – сейчас их более 2,6 тыс. при общем количестве нерезидентов 5,3 тыс. Вместе с тем долгое время потенциал взаимной торговли реализовывался не в полной мере. В 2021 г. мы скорректировали алгоритм работы и благодаря активному взаимодействию с предприятиями из Московской, Ленинградской, Смоленской, Челябинской, Нижегородской и других областей России нам удалось существенно улучшить показатели – в первую очередь по экспорту белорусской продукции, который по итогам полугодия вырос в 3,7 раза, до 30,4 млн USD. На фоне оживления деловой активности в наших странах более широкое применение биржевой площадки будет способствовать скорейшему преодолению последствий пандемии и выходу на траекторию устойчивого роста», – подчеркнул Алексей Мацевило.
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