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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КГК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»
12:19 27.07.2021
Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля приняли участие в 27-м пленарном заседании Группы «Эгмонт» и заседаниях рабочих групп, которые прошли в формате видеоконференцсвязи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, среди участников мероприятий пленарной недели были представители подразделений финансовой разведки (ПФР) стран-членов и Секретариата Группы «Эгмонт», а также организаций-наблюдателей.
Для сотрудников подразделений финансовых разведок были организованы семинары и вебинары на актуальные темы. Так, участники вебинаров поделились опытом внедрения риск-ориентированного подхода в деятельности ПФР, участия ПФР в проведении национальной оценки рисков, противодействия торговле людьми, а также представили практические разработки в рамках проекта по противодействию сексуальной эксплуатации детей в сети Интернет.
Была отмечена важность проекта «Лучшее дело Группы «Эгмонт». В настоящее время готовится к печати сборник, в котором будут опубликованы материалы 26 дел, в том числе одно дело, представленное Республикой Беларусь. Всего на конкурс в 2014-2020 годах было направлено 117 дел.
На заседании рабочей группы по политикам и процедурам проведен обзор и осуществлена доработка основополагающих документов Группы «Эгмонт». Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, были основные требования к ПФР – членам Группы «Эгмонт».
Группа «Эгмонт» является неформальным объединением подразделений финансовой разведки государств-участников, созданным для обеспечения безопасного информационного обмена между ПФР в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В Группу «Эгмонт» входят более 160 подразделений финансовой разведки стран мира. Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля является членом Группы «Эгмонт» с 2007 года.
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