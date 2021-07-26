Заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Буйневич и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак обсудили сотрудничество двух стран в области микроэлектроники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома Беларуси, на состоявшейся недавно встрече обсуждались вопросы сотрудничества в высокотехнологичных отраслях: микроэлектроники и производства специального технологического оборудования.

В ходе посещения холдинга «Интеграл» рассмотрены формы сотрудничества в области микроэлектроники, а также барьеры, замедляющие процессы кооперации. С белорусской стороны, исходя из потребностей обеих сторон, для проработки совместных проектов, предложены проектные и производственные мощности холдингов Интеграл и Планар, группы компаний «НТЛаб», других белорусских научных и производственных организаций.

Продукция отечественных предприятий Интеграл и Планар соответствует требованиям российского потребителя. Данные производственные объединения способные разрабатывать и производить электронные компоненты специального назначения, а также специальное технологическое оборудование для их производства.

Планар успешно сотрудничает с рядом российских партнеров, таких, как НИУ «МИЭТ», АО «ЗИТЦ», НИИИС им. Ю.Е. Седакова и другими высокотехнологическими организациями. Продукция Интеграла поставляется в 28 стран мира, но крупнейшим ее потребителем является Российская Федерация. На восточную соседку приходится 80% экспорта продукции, выпускаемой предприятием.