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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМПАНИЯ ИЗ ЮАР ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ТЕХНИКОЙ МАЗ
10:38 26.07.2021
Представители компании Export Trading Group (ETG) из ОАЭ и ЮАР в сопровождении дилера ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" компании AFTRADE DMСС посетили 23 июля 2021 года Минский автомобильный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», членам делегации была представлена выставка новейших моделей автотехники МАЗ, популярность которой стабильно возрастает в данных регионах. В рамках переговоров компания из ЮАР высоко оценила уровень процесса сборки автомобильной техники МАЗ, а также саму технику и выразила заинтересованность в более детальном изучении автомобилей, с целью подбора моделей, наиболее соответствующих требованиям условий эксплуатации.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в установлении тесных взаимоотношений и готовность к началу сотрудничества.
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