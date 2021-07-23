Представители компании Export Trading Group (ETG) из ОАЭ и ЮАР в сопровождении дилера ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" компании AFTRADE DMСС посетили 23 июля 2021 года Минский автомобильный завод.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», членам делегации была представлена выставка новейших моделей автотехники МАЗ, популярность которой стабильно возрастает в данных регионах. В рамках переговоров компания из ЮАР высоко оценила уровень процесса сборки автомобильной техники МАЗ, а также саму технику и выразила заинтересованность в более детальном изучении автомобилей, с целью подбора моделей, наиболее соответствующих требованиям условий эксплуатации.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в установлении тесных взаимоотношений и готовность к началу сотрудничества.