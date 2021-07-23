Евразийский банк развития (ЕАБР), администрация Международного финансового центра Астана (МФЦА) и Министерство финансов Беларуси подписали соглашение, направленное на развитие зеленого финансирования в Беларуси на платформе Центра зеленых финансов МФЦА (дочерней организации администрации МФЦА).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в рамках соглашения стороны намерены прорабатывать возможности для сотрудничества по проектам зеленого финансирования, в том числе обмен передовым опытом и знаниями в области инвестиций в экологические и социальные проекты.

«Подписанное соглашение важно для Евразийского банка развития, так как будет способствовать формированию «зеленой» повестки в странах ЕАЭС. Мы рады объединению наших усилий для реализации совместных проектов в сфере зеленого финансирования и защиты окружающей среды, - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов. - Как лидирующий банк развития в регионе мы заинтересованы принять участие и оказать содействие в реализуемых МФЦА и Министерством финансов Республики Беларусь проектах с использованием накопленной экспертизы и финансовых инструментов ЕАБР».