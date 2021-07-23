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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСК НАЧНУТ ЛЕТАТЬ НОВЫЕ АВИАКОМПАНИИ ИЗ ТРЕХ РАЗНЫХ СТРАН
12:59 23.07.2021
В Минск начнут летать новые авиакомпании из трех разных стран. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО) со ссылкой на Национальный аэропорт.
Так, согласно информации, с 3 августа в Минск начинает летать кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек.
С 5 августа в белорусскую столицу будет осуществлять полеты авиакомпания Georgian Airways (Грузия) по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси.
С 1 сентября национальный аэропорт начнет принимать рейсы российского перевозчика «Северсталь» — Череповец-Минск-Череповец.
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